Riccione Paese si rifà il look dopo le vacanze natalizie

Si è svolto oggi pomeriggio un incontro il sindaco Renata Tosi, l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti e gli operatori commerciali di Riccione Paese. Corso F.lli Cervi sarà presto oggetto di interventi di sistemazione e riqualificazione complessiva della pavimentazione in porfido con particolare attenzione alle parti più ammalorate. Le 20 fioriere verranno completamente rinnovate con la sostituzione di altrettante nuove realizzate in materiale naturale, previste inoltre nuove alberature così da realizzare una visione d’insieme completa di tutti gli elementi che andranno a ridisegnare complessivamente il corso, inclusa la presenza della filodiffusione. Lavori previsti anche in Piazzetta Parri con interventi sulla pavimentazione, e in generale sull’arredo, e in Piazza Matteotti.

Dopo le festività natalizie si procederà con i lavori. Soddisfatta l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti “per il clima propositivo e di confronto che ha contraddistinto l’incontro odierno con gli operatori economici. Il nuovo arredo del corso principale di Riccione Paese, centro commerciale naturale del quartiere, verrà completamente riqualificato. Un luogo che con le sue piazze riveste un significato fondamentale per la vita del Paese, storico quartiere della città. La pavimentazione, oltre a rendere la strada più bella, la renderà maggiormente fruibile e più sicura.

Per quanto riguarda Piazza Unità sussiste la proposta di recupero dell’antica via Flaminia, oggi Corso F.lli Cervi, attraverso snodi diversi che spaziano dai collegamenti con le piste ciclabili della città, il parco degli Olivetani, l’arboreto Cicchetti fino al mare. In tempi più immediati non sono esclusi lavori di asfaltatura della piazza. Con l’inizio del nuovo anno partirà un massiccio piano asfaltature in tutti i quartieri della città, i lavori pubblici in cantiere sono tanti, l’ultimo in ordine di tempo per citare un esempio riguarda i lavori alla nuova passeggiata Goethe. Il Paese, in condivisione con gli operatori interessati convocati peraltro oggi in Municipio come concordato da giorni, sarà protagonista di lavori concreti a conferma del ruolo dei Quartieri come sentinelle sul territorio per mantenere alta la qualità della nostra città”.