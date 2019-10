Pista ciclopedonale di viale Veneto, i lavori iniziano nel 2020

La Giunta Comunale di Riccione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclopedonale di viale Veneto. Ultimo passaggio per avviare i lavori all’inizio del nuovo anno. Con un investimento di 700.000 euro, di cui 245.000 euro provenienti dalla regione Emilia Romagna, la pista consta di un nuovo tratto tra viale Sondrio e viale Coriano, a monte della A14, e di un secondo tratto tra viale Bergamo e viale San Lorenzo. Il progetto prevede il prolungamento verso monte e verso mare della ciclabile esistente, già realizzata dall’amministrazione in viale Veneto, in modo da perseguire l’operazione di ricucitura delle piste esistenti sul territorio comunale.

Sarà possibile con un percorso unico, lineare e sicuro mettere in collegamento la parte di quartiere situato sopra il ponte dell’A14 con i servizi del polo scolastico, la sede di quartiere e il centro commerciale di San Lorenzo, così come con gli impianti sportivi .L’ultimo tratto invece si riallaccerà alla ciclabile del sottopasso sulla statale collegata al centro sportivo in modo da creare un unicum senza interruzioni.