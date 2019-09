Ascensore precipita con le persone dentro: diversi i feriti

Momenti di terrore a Riccione, in via Monteverdi al civico 12, quando alle 13.20 all'interno di una palazzina di due piani è precipitato l'ascensore con dentro alcune persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e tre ambulanze con l'automedica per soccorrere i feriti. Nell'ascensore c'erano dentro quattro donne che si occupano delle pulizie, gli appartamenti della palazzina vengono infatti dati in affitto. Le donne avevano appena finito i servizi negli appartamenti del secondo piano. Le signore hanno preso l'ascensore per scendere e sembra, secondo le prime verifiche delle forze dell'ordine, che ci sia stato un calo di tensione per cui la cabina è andata giù velocmente. Prima di schiantarsi è entrato in funzione il sistema di frenata, ma la botta c'è stata comunque. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere i soccorritori e i vigli del fuoco con questi ultimi che si sono occupati di liberare le donne bloccate nella cabine e affidarle alle cure dei sanitari. Le signore sono tutte e quattro ferite in modo lieve agli arti inferiori e sono sotto choc. Sono state portate in ospedale per le visite di controllo e le cure. Via Monteverdi è stata chiusa al traffico per per permettere i soccorsi e sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Riccione per ricostruire le cause dell'incidente.