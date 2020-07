Bagno in mare all'alba, una ragazzina muore annegata

Tragedia in mare, sabato, alle prime lucidel mattino. Intorno alle 6.30 due persone sono state avvistate in acqua all’altezza del bagno 112/b in zona Marano. Una delle due, una ragazzina di 18 anni, è stata trasportata all’ospedale di Riccione con un codice di media gravità ed è stata salvata. Per l'amica che era con lei, non c’è stato invece nulla da fare, è morta annegata. La ragazzina, dalle prime informazioni, sembra sia originaria di Torino.

Immediato l’intervento del 118 con due ambulanze e un’auto medicalizzata. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto insieme ai carabinieri. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la tragedia.

SEGUONO AGGIORNAMENTI