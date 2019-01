Rapina al supermercato, nella fuga il malvivente getta il bottino

Caccia serrata dei carabinieri di Riccione al rapinatore che, nel pomeriggio di venerdì, ha messo a segno un colpo al supermercato di viale Vittori Veneto. Il malvivente, armato di taglierino, è entrato in azione verso le 16.15 e sotto la minaccia della lama ha costretto i presenti a consegnargli l'incasso della giornata. Una volta ottenuti i contanti, circa 1000 euro, è fuggito a bordo di una vettura mentre dal negozio è partito l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i carabinieri. I militari dell'Arma, dopo aver ottenuto una descrizione del malvivente, sono partiti alla sua ricerca pattugliando le strade della zona. Vistosi braccato, il rapinatore avrebbe abbandonato il denaro e la vettura per poi proseguire la sua fuga a piedi. Il bottino è stato recuperato dai carabinieri e sono in corso le ricerche per acciuffarlo.