Lama puntata alla gola: parcheggiatore rapinato e rinchiuso in un bagno

Rapina a mano armata, nella notte tra domenica e lunedì, a Riccione dove è stato derubato il custode del parcheggio di via 19 ottobre. Il colpo è stato messo a segno intorno a mezzanotte e mezza quando il malvivente, col volto coperto da un passamontagna e armato di taglierino, ha affrontato la vittima. Sotto la minaccia della lama, il parcheggiatore è stato costretto a consegnare l’incasso della giornata, circa 2700 euro. Dopo aver ottenuto i contanti, il rapinatore ha chiuso l’uomo nel bagno ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Una volta liberatosi, il parcheggiatore ha dato l’allarme facendo accorrere i carabinieri che hanno iniziato le ricerche del malvivente. Sono in corso gli accertamenti sulle telecamere di sorveglianza con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per identificare il rapinatore.