La Notte Rosa impazza nei parchi del divertimento con show e giochi: tutti gli appuntamenti

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio un weekend di divertimento firmato Super! in Aquafan a Riccione. A Oltremare festa con wallaby e delfini, all’ Acquario di Cattolica visite speciali dalle 21:30 e a Italia in Miniatura a Rimini ci si diverte con i giochi di una volta. Dal 5 al 7 luglio sulla Riviera di Rimini dominerà un colore solo anche nelle proposte dei parchi Costa Edutainment: Aquafan, Oltremare, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura per festeggiare il Capodanno dell’estate più amato e #pinkpositive d’Italia.

Aquafan

Nella fantastica estate di Aquafan, non solo “nero” del Black Hole e azzurro degli scivoli, ma tanto rosa nel weekend della Notte Rosa, dove da venerdì 5 luglio arriva la Aquadance in Pink, animazione di energia travolgente in puro stile Aquafan che tingerà di rosa… shocking tutto il weekend. Festa grande anche per i piccoli ospiti: sabato 6 e domenica 7 luglio è in programma un super evento firmato Super!, il canale free to air in joint venture tra De Agostini Editore e Viacom International Media Networks visibile al canale 47 del digitale terrestre. Nel parco, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18:30, ci si divertirà ballando la sigla di ‘Miraculous Le storie di Ladybug e Chat noir’ - serie in onda tutti i giorni alle 18:10. Si potrà giocare e si potranno fare i selfie più cool dell’estate con una cornice personalizzata per scattare dei ... Super! Selfie". Il Super! weekend darà anche il via alle animazioni dedicate a Miraculous e a L.O.L. Surprise, attive fino al 18 agosto. Nell’area Miraculous, lungo il viale principale, i bambini potranno divertirsi con gli animatori giocando a indovinare le canzoni dell'estate, mentre negli spazi L.O.L. Surprise potranno trasformarsi nella loro doll L.O.L. Surprise preferita grazie a uno speciale makeup da piscina. Una sorpresa dietro l’altra per tuffarsi con stile.

Oltremare

Mille avventure di giorno nel parco di Riccione per il fine settimana della Notte Rosa. Prove da superare per grandi e piccini, in ogni angolo del Family Experience Park, con il Passaporto dell’Avventura, gratis per ogni famiglia all’ingresso. Emozioni indimenticabili nella Laguna di Ulisse venerdì 5 Luglio dove si festeggia il compleanno di Blue. Proprio così, la mammina di Taras ha compiuto 22 anni e in Laguna si fa baldoria: per lei gli addestratori hanno preparato in arrivo una stupenda torta rosa a forma di cuore che arriverà alle 11:30, durante ‘Delfini lo spettacolo della natura’! Anche se non è il caso di prenderne una fetta (è una torta di ghiaccio ripiena di… sardine) la festeggiata gradirà moltissimo le coccole e gli applausi di tutto il pubblico della Laguna! Sabato 6 luglio l’appuntamento è alle 12:15 nell’area Australia Experience con la prima ‘Corsa dei wallaby’, il gioco più pazzo della Notte Rosa: sfide all'ultimo salto e gara coi sacchi, sotto gli occhi curiosi dei wallaby, in particolare quelli di mamma Magda e del cucciolo. Oltremare è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18.

Movie

Di notte, la Riviera in festa, di giorno MOVIE! Il musical in scena all’Oltremare Theatre domenica 7 luglio alle 15 è un viaggio attraverso la magia di Hollywood e di Broadway, del grande cinema di animazione e del teatro musicale. Indescrivibile la sensazione che arriva dal mix di talento live e cineproiezioni su uno dei palcoscenici più particolari d’Italia. 13 ballerini e performer professionisti, regia e coreografie di Elena Ronchetti, testi di Gianfranco Vergoni, musiche di Andrea Tosi, è lo show dell’estate, assolutamente da non perdere.

Biglietti in vendita su: https://www.oltremare.org/tariffe_movie.php

Acquario di Cattolica

Nel più grande Acquario dell’Adriatico la Notte Rosa si festeggia fino alle 23:30. Non solo rosa ma un viaggio colorato e pullulante di vita, attraverso i mari del mondo e oltre 10mila animali marini in quattro percorsi al coperto - blu, giallo, verde, viola. Tutti possono partecipare alla vita dell’Acquario grazie agli appuntamenti interattivi che si svolgono ogni giorno. Uno staff di biologi ed esperti è a disposizione del pubblico negli orari delle cibature quotidiane di squali, pinguini, lontre e trigoni, raccontati da chi si prende cura di loro, mentre si può prenotare la fantastica esperienza di diventare Piccolo Veterinario, curiosare Dietro le quinte, andare alla scoperta dei Segreti del Rettilario e chiacchierare in diretta con un sub immerso nella barriera corallina, in Voci dal Mare. Una Notte Rosa speciale? Ogni sera alle 21.30, parte la visita guidata gratuita nel Percorso Blu ‘Acquario di Sera’.

Italia in miniatura

Nel parco tematico di Rimini, sabato 6 e domenica 7 Luglio arrivano i ‘Balocchi di una volta’: assi d’equilibrio, flipper di legno, trampoli, rompicapo, labirinti, giochi da tavolo e decine di altre postazioni divertenti per testare pazienza e abilità in Piazza Italia che diventa un’immensa sala giochi… dell’Ottocento! Si spegne lo smartphone e ci si mette alla prova nei giochi da strada di una volta per divertirsi dal vivo senza filtro. Se fa caldo, sono d’obbligo le sfide acquatiche di Cannonacqua o i tuffi giù dalle rapide de La Vecchia Segheria. Tra gli oltre 270 monumenti in miniatura, simbolo del parco più amato d’Italia, ci sono tante attrazioni coinvolgenti comprese nel prezzo del biglietto, come la Venezia navigabile in scala 1:5, la Monorotaia per i viaggi panoramici, il trenino di Pinocchio, Scuola Guida interattiva, Pappamondo e Luna Park della Scienza. Italia in Miniatura apre alle 9.30 e chiude alle 18.30. Per chi è in vacanza e non vuole prendere l’auto… pink positive! I parchi Costa sono tutti raggiungibili con il servizio Bus Navetta Costa Parchi che transita da Cesenatico a Cattolica (info orari e fermate sui siti web di ogni parco).