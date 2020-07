"Riccione semivuota e negozi sfitti", il Pd chiede di affidare le vetrine agli artisti

Vetrine spente e il "salotto" svuotato. E' questa la fotografia che restituisce il Pd Riccione che, evidenzia anche il problema dei negozi sfiti sulle vie principali. "Passata l’euforia, giusta e comprensibile, relativa al buon afflusso di turisti nello scorso week end, martedì sera facendo un giro nella zona turistica della città, ed in particolare in Viale Ceccarini, si notava una cartolina completamente diversa", spiega il Partito democratico. "E’ evidente che rispetto a qualche settimana fa, quando non sapevamo nemmeno se la gente sarebbe arrivata per il week end, un piccolo sospiro di sollievo possiamo tirarlo, ma non è sufficiente. La crisi è ovviamente generalizzata e riguarda tutte le località turistiche, ma vedere una città semivuota ad inizio luglio desta molta preoccupazione".

Il Pd rincara la dose sottolineando come non sia "sicuramente sfuggito ai turisti presenti una moltitudine di vetrine sfitte, vuote e chiuse, soprattutto situate nei principali assi commerciali della città. Ribadiamo che non pensiamo rappresenti una soluzione di decoro quella di ricoprire di manifesti relativi alla campagna ‘Sotto il sole di Riccione’ tali vetrine sfitte. L’illuminazione resta la cosa più auspicabile al fine di dare un maggior decoro a quei siti ed anche aumentare il grado di sicurezza delle zone dove sono ubicati quegli immobili, almeno fino ad una certa ora della sera, non necessariamente tutta la nottata. Siamo in tanti a domandarci che ne è di quei famosi ‘tavoli del lunedì’ che l’assessore Raffaelli convoca, di cosa si discute? Si fanno solo chiacchiere o si è anche in grado di prendere decisioni che possano aiutare la qualità urbana di Riccione a mantenersi ad un livello di decenza?".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Pd rilancia una proposta: "Nell'ultima campagna elettorale come Partito Democratico avevamo avanzato una proposta: mettere a disposizione le vetrine sfitte ad artisti per estemporanee d’arte attraverso un bando del comune aperto a livello europeo, in cui il comune offre contributo per gli affitti agli artisti. La rinnoviamo nel caso in cui qualcuno abbia intenzione di raccoglierla".