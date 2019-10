Riccione, sicurezza stradale: potenziati i controlli notturni con gli autovelox

Per continuare a monitorare in modo preciso e puntuale i flussi di traffico e l’eccesso di velocità sul territorio comunale durante le ore notturne, nei prossimi giorni, verranno potenziati i controlli del territorio. Le strade interessate, comunicate come di consuetudine alla Prefettura nell’ambito del Coordinamento Provinciale del servizio di controllo della velocità, saranno oggetto di controlli costanti, con l’ausilio di un ulteriore dispositivo mobile.

Il monitoraggio stradale della Polizia Locale continuerà ad assicurare anche di sera una linearità capillare così da contrastare, a scopi di prevenzione e dissuasione, comportamenti scorretti a tutto vantaggio della sicurezza stradale.