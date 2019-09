Telecomunicazioni e sorveglianza, due aziende storiche uniscono le forze e danno vita a un nuovo progetto

Due aziende per oltre 30 anni leader nello stesso mercato di riferimento uniscono le forze e danno vita a Sinora, una nuova realtà di system integration nel mondo delle comunicazioni mission-critical. A capo di questo nuovo progetto ci sono Eurocom Telecomunicazioni Srl e Saitel Telecomunicazioni Srl, due punti di riferimento nel mondo delle comunicazioni radio professionali.

L’operazione, avviata nel 2018, è stata portata al traguardo il 31 luglio. A darne l’annuncio sono i membri del progetto, i legali rappresentanti Cesare Migani ed Elisabetta Cadonici, il direttore Generale Sabrina Vescovi e il direttore vendite Fabio Cadonici. Sinora (acronimo di SIgnal to NOise RAtio) poggia su solide basi, forte dell'esperienza delle due attività leader. L’obiettivo della nuova realtà organizzativa è diventare il system integrator di riferimento in Italia per le telecomunicazioni, in particolare per le reti radiomobili professionali private e pubbliche, e per le reti di videosorveglianza, in grado di offrire al cliente soluzioni chiavi in mano che comprendano la progettazione, lo sviluppo, la fornitura, la realizzazione e la manutenzione di impianti di piccola, media e grande capacità. Sinora si presenta sul mercato con quattro sedi in Italia, a Riccione, sede legale, Milano, Bologna, Roma: 53 dipendenti, 9 ingegneri, 18 tecnici specializzati, 7 commerciali e più di 7000 clienti, per un fatturato di oltre € 10.000.000. Si rivolge ai mercati “mission-critical” che richiedono elevati livelli di performance, capacità di intervento tempestivo e competenze specialistiche. I clienti di Sinora sono realtà che devono erogare servizi di sicurezza governativa, polizia, protezione civile, emergenza sanitaria, oil&gas, multiutilities, trasporti e tutte quelle realtà industriali che hanno l’esigenza di avere comunicazioni rapide, efficienti e sempre disponibili, soprattutto in caso di emergenza.