Riccione studia il drenaggio per il torrente Marano

Il torrente Marano resta un "sorvegliato speciale" per migliorare la qualità delle sue acque e quelle di balneazione dei lidi alla sua foce. E se "a livello empirico" pare che il lockdown abbia fatto bene alla sua salute e a quella del Rio Melo, nel frattempo da parte dell'Ufficio ambiente del Comune di Riccione c'è un progetto di drenaggio delle acque di falda. In dettaglio, spiega l'amministrazione, si prevede l'inserimento alla profondità di tre metri nel canale del Marano delle vasche di raccolta delle acque salmastre, che poi vengono pompate con un sistema di alimentazione energetica ecologica come i pannelli solari. Le acque così convogliate vanno a favorire il rimescolo di quelle marine che entrano nel canale e quelle salmastre del torrente. Una volta in funzione, questo meccanismo permette di migliorare il deflusso con minore accumulo di detriti alla foce e anche di minori interventi per liberarla. In più, a tre metri di profondità le vasche convoglierebbero acqua batteriologicamente più pura e il passaggio con le pompe lungo il canale limiterebbe le fioriture batteriche che invece si formano con l'acqua stagnate.

"Il tutto- assicura il Comune- si tradurrà in un beneficio costante per le acque di balneazione e per la salute del mare Adriatico". Per l'assessore all'Ambiente Lea Ermeti "è un lavoro che guarda al futuro che porterebbe un giovamento all'intero eco sistema, alle acque marine e quelle della foce". Dall'inizio della legislatura, ricorda, l'Ufficio ambiente e tutta l'amministrazione si è battuta per alzare il livello della qualita' delle acque del mare di Riccione e "ci siamo riusciti".

L'acqua della Perla Verde infatti ha una valutazione Arpae eccellente e in un punto sufficiente. "Su quel punto stiamo ora indirizzando tutti i nostri sforzi- conclude l'assessore- ma siamo consapevoli di aver fatto passi da gigante".