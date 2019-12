Tenta di rubare un motorino fuori da una discoteca, nei una un 19enne

I Carabinieri della Radiomobile di Riccione hanno un 19enne di origini marocchine, residente a Cagli, per il reato di tentato furto e false generalità fornite alla polizia giudiziaria. I militari durante un servizio di controllo hanno ricevuto una segnalazione per un tentato furto fuori da una discoteca della Perla Verde. Il 19enne aveva cercato infatti di portare via il mezzo di proprietà di un connazionale.

All'arrivo dei carabinieri il 19enne ha dichiarato delle false generalità. Dopo le indagini i militari sono riusciti a restituire il veicolo al proprietario e il 19enne è stato arrestato. Mercoledì mattina il ragazzo è stato giudicato per direttissima.