A Riccione, in via Chieti 12. è stato trovato il cadavere di una donna anziana all'interno di una villetta bifamiliare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che in queste ore stanno indagando sul caso, e il medico legale. Si sospetta l'omicidio. La donna, classe 1931, presenta ferite alla testa da corpo contundente. Il cadavere è stato trovato intorno alle 11.45.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI