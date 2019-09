Tubo Tucker, condannati il patron del sistema "salva-energia" e la compagna

Due anni e cinque mesi. Questa la condanna inflitta dal giudice di Rimini a Mirco Eusebi e Ivana Ferrari, protagonisti del caso tubo Tucker, il sistema "salva-energia", balzato anche in tv. I due sono andati avanti in tribunale, certi di dimostrare la loro buona fede rispetto alle accuse di truffa, ma il giudice ha deciso per un altro epilogo. Eusebi e Ferrari sembra vogliano ricorrere in appello, non si arrendono.

Eusebi era il "patron" del sistema che sembrava fosse innovativo, il ‘Tucker energy saving’, prodotto dalla Tucker Spa di Riccione avrebbe dovuto fornire un grande risparmio energitico. La situazione si capovolse quando nel 2002 scattarono gli arresti, dando il via a tutto il procedimento penale e "chiudendo" i rubinetti di un affare che gli inquirenti avevano invece inquadrato come una maxi truffa.