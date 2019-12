Turisti nel mirino di un ladro seriale: i carabinieri lo scovano

Le sue "vittime" erano soprattutto i turisti e nel mese di luglio un uomo di 47 anni ha messo a segno diversi furti con strappo ai danni delle persone in vacanza in Riviera. Gli uomini dell'Arma hanno continuato a indagare in questi mesi per individuare l'autore dei reati e finalmente lo hanno trovato. I carabinieri della stazione di Riccione hanno infatti notificato un’ordinanza cautelare in carcere a 47enne, attualmente detenuto per un altro reato nel carcere d Rimini. La Procura della Repubblica di Rimini, concordando con i risultati investigativi dei militari ha emesso il provvedimento restrittivo.