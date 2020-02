Viale Dante dà un "taglio" a 52 piante, anche i privati possono chiedere il servizio

Il servizio Ambiente del Comune di Riccione ha programmato per lunedì 24 febbraio i lavori di potature delle alberature su ambo i lati di viale Dante. Il servizio che durerà circa 3 settimane comprende le sole 52 piante pubbliche. Le quasi 140 piante che insistono su terreni privati ad uso pubblico, potranno essere potate, se richiesto dai relativi proprietari privati. La potatura sulle alberature comunali è a cura di Geat, anche quella private potranno essere eseguite da Geat previa richiesta con modulo scaricabile all’indirizzo internet del Comune di Riccione.

Sul sito del Comune di Riccione, infatti, cliccando dalla home-page sulle parole “tutti i servizi al cittadino”, di seguito sul pulsante “ambiente”, si apre una schermata sulla quale va scelta la dicitura: “Potature alberature pubbliche e private” da dove si può scaricare il modulo per la richiesta dell’intervento Geat che va consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione. In alternativa è possibile inviare il modulo di richiesta con posta elettronica certificata, all’indirizzo del Comune comune.riccione@legalmail.it.

Il pagamento per i privati sarà a prezzi concordati con Geat solo se la richiesta privata giungerà entro venerdì 6 marzo al Comune, quindi nei tempi dell’intervento sulle alberature pubbliche già calendarizzato.