Riccionesi dal cuore d’oro, raccolti oltre 71mila euro sul conto corrente del Comune

I riccionesi si sono dimostrati cittadini dal cuore grande e generoso. Sono infatti arrivati dall’8 aprile ad oggi sul conto corrente dedicato acceso dal Comune di Riccione, ben 71.830 euro. I bonifici arrivati sul conto corrente, che il Comune di Riccione ha istituito per le donazioni come da ordinanza del Dipartimento della protezione Civile, vanno da 50 euro a cifre molto più alte e significative. Tra i donatori che vogliono rimanere anonimi, commercialisti, dipendenti pubblici, imprenditori, bagnini associazioni culturali, di settore e amatoriali. Le somme saranno destinate per la solidarietà alimentare. Ecco come fare una donazione attraverso un semplice versamento su conto corrente Banca UniCredit, a favore del Comune di Riccione codice IBAN IT 32 I 02008 24100 000105891028 Causale EMERGENZA CORONAVIRUS CONTO SOLIDARIETÀ - Le donazioni possono essere fatte anche on line con home banking

