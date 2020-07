Ricercato in tutta Europa pizzicato dalla polizia in un hotel di Miramare

E' scattato all'alba di martedì il blitz della polizia di Stato che ha portato alla cattura di un moldavo 27enne ricercato in tutta Europa. Gli agenti delle Volanti avevano avuto il sospetto che lo straniero, sul quale pendeva un mandato di cattura emesso nel gennaio di quest'anno, si aggirasse per Rimini. Sono così iniziate le ricerche che hanno portato ad individuarlo in un hotel di Miramare. Nelle prime ore di martedì una pattuglia si è piazzata davanti alla struttura ricettiva fino a quando è stato visto uscire il moldavo corrispondente alla descrizione. Bloccato e portato in Questura, dagli accertamenti è emerso che fosse lo stesso 27enne ricercato in quanto, nel suo Paese, era stato condannato definitivamente a una pena di 3 anni e 6 mesi per la produzione di denaro falso.

