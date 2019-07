Ricercato in tutto il mondo per furto si aggirava tranquillamente per la città

Durante i controlli del territorio, nella giornata di lunedì, i carabinieri di Rimini hanno fermato un cittadino straniero. Al momento di fornire le proprie generalità è emerso che il 46enne russo, già noto alle forze dell'ordine, era ricercato in tutto il mondo. L'uomo, infatti, è ritenuto essere l'autore di un furto aggravato commesso nel suo Paese nel 2003. Portato in caserma per le pratiche di rito, al termine degli accertamenti è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'estradizione.