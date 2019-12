Ricercato internazionale per traffico di droga scovato nelle colline tra San Leo e Pennabilli

I carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno rintracciato ed arrestato un cittadino albanese 35enne, ricercato internazionale per traffico di stupefacenti, e denunciato un connazionale 49enne. Il più giovane, secondo quanto emerso, aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2018 quando era finito nel mirino dei militari dell'Arma di Riccione nell'ambito dell'operazione Free Flight che aveva stroncato un vasto traffico di marijuana che arrivava sulla Riviera grazie all'utilizzo di aerei ultraleggeri. In quella occasione era stata emessa dal gip del Tribunale di Bologna un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 albanesi alla quale, però, il 35enne era riuscito a sfuggire. Le ricerche, tuttavia, non si erano fermate e ai carabinieri era arrivata la soffiata che il ricercato potesse aggirarsi tra le colline di San Leo e di Pennabilli ospite di un connazionale. Il cerchio si è così stretto intorno all'albanese che è stato poi individuato in unìabitazione bifamiliare situata in una zona impervia e boschiva nella località “Santa Rita” della frazione Villagrande di Montecopiolo.

I militari dell'Arma hanno quindi iniziato una serie di apposamenti, utilizzando anche l'elicottero, per studiare la zona e le possibili vie di fuga dello straniero. Il blitz è scattato all'alba di mercoledì quando i carabinieri al comando del capitano Carmelo Carraffa hanno circondato l'abitazione per poi fare irruzione quando il 49enne, proprietario della casa, è uscito per andare a lavorare. Nelle stanze i militari dell'Arma hanno qundi trovato il ricercato che stava ancora dormendo. La successiva perquisizione della villetta ha permesso di scovare nella camera da letto del 35enne 3 confezioni di cellophane contenenti, in tutto, 26 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed inoltre una carta di identità ed una patente di guida false emesse dall’autorità greca. Il più anziano, invece, è stato trovato in possesso di una cartuccia da fucile illegalmente detenuta.

Entrambi gli albanesi sono stati portati in caserma dove, il 35enne, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e trasferito nel carcere di Pesaro. Il connazionale, invece, è stato denunciato per favoreggiamento personale e detenzione abusiva di munizionamento.