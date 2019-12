Ricercato pizzicato dai carabinieri mentre si aggirava nella zona della stazione

Nella mattinata di giovedì i carabinieri di Rimini hanno arrestato un ricercato pizzicato mentre si aggirava nella zona della stazione ferroviaria. A finire in manette è stato un romeno 42enne che era stato fermato per un controllo. Dagli accertamenti con il database delle forze dell'ordine è emerso che sullo straniero pendeva un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Vercelli lo scorso 18 dicembre, in quanto doveva scontare una pena definitiva di 1 anno, 11 mesi e 5 giorni per il reato di ricettazione commesso nel 2014 la cui sentenza è passata in giudicato.