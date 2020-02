Ricercato si riposa su una scalinata: ma era quella della Prefettura. Arrestato

Quel ragazzo di colore che, nella giornata di mercoledì, si riposava tranquillamente sui gradini davanti al palazzo della Prefettura di Rimini ha insospettito il personale della polizia di Stato che a un certo punto è intervenuto per identificarlo. Si è così scoperto che sul 27enne originario del Sudan pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Prato. Il giovane, infatti, deve scontare una pena residua di 2 anni e 6 mesi in quanto ritenuto responsabile di incendio boschivo per il quale aveva già scontato quasi 2 anni nel carcere di Pisa. Quando il sudanese ha capito che il suo passato era venuto a galla, nel tentativo di evitare le manette ha aggredito il personale della polizia di Stato con calci e pugni prendendosela anche con la volante danneggiando la carrozzeria. Bloccato e reso inoffensivo, il 27enne è stato quindi portato nel carcere riminese dei "Casetti" per scontare la pena.