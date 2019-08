Riconosce uno dei suoi rapinatori e lo fà arrestare dalla polizia di Stato

Nei giorni scorsi la vittima, un ragazzo egiziano, era stato rapinato da due malviventi che gli erano arrivati alle spalle e, dopo avergli puntanto un oggetto acuminato alla schiena, si erano impossessati del suo portafoglio. La brutta avventura del nordafricano, però, si è risolta per il meglio la serata successiva quando stava passeggiando sul lungomare e ha riconosciuto uno dei due rapinatori che, il giorno prima, avevano agito a volto scoperto. L'egiziano ha dato l'allarme e sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato con gli agenti che hanno bloccato un siriano 39enne. Portato in Questura, è stato sottoposto a fermo e sono in corso le indagini per individuare il complice.