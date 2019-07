Rientra a casa ubriaco, litiga coi genitori e poi precipita nel vuoto

E' ricoverato al "Bufalini" di Cesena, in prognosi riservata, un ragazzo di 29 anni precipitato nel vuoto nella serata di domenica. Tutto si è svolto in via Romagnoli, a ridosso delle scuole di viale Griffa, intorno alle 23 quando il giovane sarebbe rientrato nell'appartamento che condivide con i genitori ubriaco fradicio. Non sarebbe la prima volta che il 29enne abusava dell'alcol e, il suo stato, ha fatto inalberare i parenti con i quali ha innescato un'aspra discussione. Pare che per sbollire i nervi, il ragazzo sia quindi uscito dal terrazzo per prendere aria e, a causa delle sue condizioni, si sia sporto troppo dal parapetto precipitando nel vuoto finendo a terra dopo un volo dal quarto piano. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che lo hanno stabilizzato per poi trasportarlo d'urgenza nel nosocomio cesenate. In via Romagnolo, per ricostruire con esattezza quando accaduto e per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.