Rientra nei limiti il valore del Pm10, sospese le misure precauzionali

Buone notizie del bollettino di questa mattina, lunedì 20 gennaio, di ARPAE. In seguito alle misure adottate per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, è stato certificato il rientro del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10, nel territorio provinciale. Da domani, martedì 21 gennaio, saranno così sospese le misure emergenziali entrate in vigore da giovedì 16 gennaio.