Rifiuta di farsi identificare: "Seguo solo il volere di Dio", arrestato dalla Polizia

"Seguo solo il volere di Dio". Così un 29enne della Sierra Leone ha rifiutato l'identificazione da parte della Polizia, venendo arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il personale delle Volanti è intervenuto nella nottata tra sabato e domenica in un locale da ballo in via Flaminia dopo che era stata segnalata dal personale addetto alla sicurezza la presenza di un soggetto che infastiva i presenti. All'arrivo degli uomini in divisa il 29enne si è rifiutato di fornire i documenti, dando in escandescenza: "Seguo solo il volere di Dio". Inevitabile l'arresto.