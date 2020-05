All'ospedale Infermi chiude il sesto piano Covid: dimessi i malati

Anche Rimini inizia a tirare un grande sospiro di sollievo. All'ospedale Infermi chiude mercoledì 20 maggio il sesto piano Covid. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini l'ho ha annunciato ieri sul suo profilo social ringraziando il personale sanitario per la dedizione e sensibilità dimoistrate in questi lunghi mesi di battaglia al virus.

Al presidente Bonaccini sono arrivate foto con gli infermieri che impugnavano il cartello "chiuso" e tanti sorrisi di gioia. Qualche scatto si è trasformato in una nuova immagine che racconta un pezzo di battaglia vinta. Il sesto piano, destinato in questi mesi di emergenza ad area di degenza aggiuntiva, era stato riqualificato di recente nell’ottica di ospitare la terapia intensiva neonatale. A fine marzo è stato invece allestito per ospitare circa una quarantina di posti destinati ai malati positivi al coronavirus e verrà riaperto in caso sorgessero nuovi focolai. Rimane operativo e va avanti il quinto piano, l'altro reparto dedicato ai pazienti Covid.