La spesa sospesa per chi ha bisogno, l'iniziativa di un commerciante del centro

"Chi può mette, chi non può prenda". Un messaggio semplice e chiaro che da più di 40 giorni è diventato un sostegno concreto per molte persone in difficoltà. Ad aiutare tanti concittadini, riminesi e non, è anche Marco Minicozzi, titolare di "Marco", storico negozio di specialità alimentari e gastronomia in via Garibaldi, aperto nel 1984.

"Ho deciso di dare il mio contributo con la spesa sospesa - racconta Marco - ho messo una cassettina di legno all'esterno, ben evidente e con un cartello che spiegasse l'iniziativa. Sono felice che in tutte queste settimane in molti non hanno avuto timore a prendere quello di cui necessitavano". Nella cassettina di legno c'è appunto chi prende e chi mette, dai sughi alla pasta, dai biscotti al caffè, e ogni genere di prodotto alimentare che non si deteriora nel breve tempo. C'è chi passa in bici o a piedi e lascia qualcosa, non sono prodotti acquistati solo nel negozio di Marco. "A noi fa piacere vedere questa bella partecipazione, è questo che conta. Purtroppo in tanti stanno vivendo un momento difficile e questo è un piccolo aiuto quotidiano. Noi andremo avanti finché ci sarà bisogno".