Notte Rosa, le modifiche al traffico in piazzale Fellini e sulle vie di Marina centro

Il Comando di Polizia locale comunica che in occasione della Notte Rosa sarà modificata temporaneamente la viabilità in alcuni tratti della zona mare della città, specie in piazzale Federico Fellini e nelle vie adiacenti e sui lungomari.

In particolare dalle ore 20 di venerdì 5 luglio alle ore 4 di sabato 6 e dalle ore 20 di sabato alle ore 4 di domenica 7 è disposta la chiusura totale al traffico in piazzale Fellini, lungomare Tintori - Via Beccadelli, nel tratto dalle Vie Giulietta Masina - Vespucci al lungomare Tintori, lungomare Murri; lungomare Di Vittorio, dal P.le Toscanini escluso al Lungomare Murri; piazzale Kennedy; intera via Paolo e Francesca. Negli orari di chiusura al traffico i veicoli che, percorrendo il lungomare Di Vittorio, da sud sono diretti verso il porto dovranno svoltare, all’altezza di piazzale Toscanini, verso monte per poi proseguire o verso via Roma sulla direttrice Firenze – Chiabrera, o proseguire su viale Regina Elena che per l’occasione sarà messo a doppio senso. Si ricorda che per consentire la manifestazione lo svolgimento della manifestazione “Fiera mercato del Porto” dalle ore 6 di venerdì 5 alle ore 16 di domenica 7 lugliosaranno chiuse totalmente sia il lungomare Tintori, da via Beccadelli a largo Boscovich, sia la rotonda del Grand Hotel.