Incontro tra sindacati e Start Romagna: arriva il riconoscimento economico per una parte dei dipendenti

Il vertice aziendale di START Romagna ha incontrato venerdì mattina i sindacati del bacino riminese per affrontare alcuni temi di carattere locale posti dagli stessi sindacati. L’incontro si è concluso con un accordo con le tutte le sigle che ha reso strutturale per una parte dei dipendenti un riconoscimento economico, oltre al riconoscimento di agevolazioni sull’utilizzo dei mezzi pubblici per i figli studenti dei lavoratori neoassunti dell’azienda.

"Start Romagna esprime soddisfazione per l’accordo che va nella direzione di una armonizzazione fra i territori romagnoli nei quali opera - scrive l'azienda - L’incontro di oggi ha inteso anche, da parte di START Romagna, definire concretamente una modalità di affronto delle relazioni fra azienda e sindacati. L’obiettivo è un sistematico e strutturato confronto con tutte le rappresentanze, nella prospettiva di allineare eventuali disparità fra le varie sedi territoriali (Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini). Per START Romagna è un impegno qualificante e si ritiene necessario procedere decisamente verso una organizzazione del lavoro omogenea, rispettosa e chiara".