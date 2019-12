Adunata degli Alpini: in Prefettura un Tavolo per il grande evento di maggio

Il Prefetto ha istituito giovedì un Tavolo di lavoro finalizzato a definire tutti gli aspetti della 93esima adunata degli Alpini a maggio a Rimini, dalla pianificazione all’attuazione: un evento per il quale è previsto l’eccezionale afflusso di circa un milione di presenze, a partire dal 7 maggio, con un picco nella giornata “clou” di domenica 10 maggio con la sfilata Nazionale con decine di migliaia di Alpini ed oltre trenta fanfare.

L’incontro è avvenuto alla presenza di rappresentanti del Comune di Rimini (segreteria generale, relazioni esterne, Polizia Municipale), del Servizio Emergenza 118 (nelle varie articolazioni), dei vertici delle Forze di polizia, compresa la Polizia stradale, e dei Vigili del Fuoco. Sono intervenuti i vertici nazionali, regionali e locali dell’organizzazione costituita per l’Adunata Alpini 2020 che hanno illustrato l’articolazione delle giornate sul territorio – con alcune attività programmate anche nella Repubblica di San Marino – e le caratteristiche generali dell’evento. Sono anche state inoltre illustrate, dai tecnici che curano i progetti per conto dell’organizzazione, le varie pianificazioni già avanzate predisposte sui versanti della logistica e della viabilità, con un primo sguardo condotto dal tavolo anche ai profili di “safety e di security”. Il Prefetto ha già preannunciato, in occasione dei futuri incontri, sia il coinvolgimento di ulteriori soggetti (ad esempio Trenitalia, Società Autostrade, etc.) sia l’attuazione di specifici tavoli tecnici ristretti.

Il Prefetto ha inoltre all’invito del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse presiedendo oggi un incontro dedicata alle persone scomparse. Oltre alle Forze di Polizia e ai Vigili del Fuoco, al tavolo sono convenuti i rappresentanti delle associazioni dei familiari e delle altre associazioni di volontariato impegnate su tale versante. La data del 12 dicembre è stata scelta a livello nazionale perché in tale data, oltre 20 anni fa, scompariva “nel nulla” la madre di due bambini. Evento che ha segnato l’avvio di un’attività straordinaria di ricerca delle persone ancora da rintracciare. Nel corso dell’incontro è stata effettuata una ricognizione dei casi ancora irrisolti ed è stato dato impulso ad un’azione di sensibilizzazione di tutte le componenti della società civile attive su tale fronte.

È stato, altresì, fatto il punto sull’efficacia del Piano provinciale in vigore e valutate ulteriori possibili linee guida di intervento per la ricerca delle persone scomparse, in relazione all’allerta, alle battute di ricerca, ai sopralluoghi e ai possibili coinvolgimenti sociali da attivare.