Aeroporto, dalla Regione oltre 4 milioni di euro da investire sul turismo e i nuovi voli

Un bando europeo quadriennale per lo sviluppo di una campagna di comunicazione da oltre 4,1 milioni di euro. Lo lancia la Regione Emilia-Romagna, per "valorizzare la Romagna come destinazione turistica e incrementare la vendita di biglietti aerei da parte dei vettori che operano tra l'Europa e l'aeroporto Federico Fellini di Rimini". Il bando, finanziato da Apt Servizi in accordo con Visit Romagna, mira dunque a "incrementare e fidelizzare i flussi turistici internazionali", con un contratto annuale e opzione di rinnovo per altri tre anni.

Una "ulteriore opportunità - commenta l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - per aprire nuovi collegamenti tra la nostra Riviera e l'Europa". Il turismo, aggiunge il presidente della Regione Stefano Bonaccini, è "il petrolio dell'Emilia- Romagna, crea occupazione e dà visibilità alle nostre eccellenze. La sempre maggiore internazionalizzazione della nostra offerta di vacanza è una scelta imprescindibile, che passa attraverso l'innovazione", come dimostrano i 32 milioni di euro destinati ai nuovi lungomari della Riviera e i 25 per la riqualificazione di alberghi, stabilimenti balneari e termali".

Soddisfatto l'Ad di Airiminum, la società di gestione dello scalo, Leonardo Corbucci: "Questo strumento rafforzerà in maniera rilevante la capacità dell'aeroporto di attrarre nuove compagnie e sviluppare quelle che già volano al Fellini". La durata di quattro anni, inoltre, "fornisce uno strumento strategico nel periodo del contratto di programma 2020-2023 in cui saranno investiti 23 milioni solo nelle infrastrutture e che Airiminum presenterà al territorio la prima settimana di dicembre insieme ad Enac". Il 2019 si sta chiudendo con quasi 400.000 passeggeri. "Con questi nuovi strumenti il Fellini diventerà ancora di più un driver di sviluppo strategico turistico e industriale della Romagna".

(Fonte Agenzia Dire)