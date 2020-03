Aeroporto Fellini, voli cancellati dalla Russia e addio ad alcune mete

L'emergenza coronavirus si ripercuote anche sui collegamenti con la Russia. La compagnia Pobeda ha infatti ridotto i voli da tre a uno alla settimana e anche le compagnie Ural e Rossiya hanno dato un freno ai voli. Misure che dovrebbero andare avanti almeno fino a metà mese.

Intanto, arrivano aggiornamenti sulle vacanze di settembre: i "pacchetti 8 giorni e 7 notti, scelti in particolare dai riminesi a fine stagione, e anche qui ci sono dei cambi in corso. Addio alle mete greche Kos e Creta, presenti nel 2019, ma fanno la loro entrata l'egiziana Marsa Matrouh e la tunisina Mahdia, e per chi ama la Grecia può puntare su Paros. Confermate Minorca, Maiorca, Formentera e Ibiza alle Baleari, Rodi in Grecia, Sharm el Sheikh e Marsa Alam sul Mar Rosso. I pacchetti, 8 giorni e 7 notti, sono organizzati per settembre, ad eccezione di Rodi dove si può andare in vacanza fino al 10 ottobre, Mahdia fino al 19 ottobre, Marsa Alam fino al 5 novembre e Sharm el Sheikh fino al 15 novembre. Sono tutti voli effettuati con charter, eccetto Ibiza che si raggiunge con un volo di linea Neos.