Aeroporto Fellini, in aumento i passeggeri nei voli commerciali

"La politica di sviluppo avviata dall’aeroporto Fellini comincia ad essere sempre più evidente quale segno tangibile di una crescita esponenziale in grado di avvicinare sempre più il nostro territorio oltre i confini nazionali e internazionali", afferma l’assessore al turismo del Comune di Riccione Stefano Caldari. "La lettura dei numeri nel mese di maggio sull’aeroporto “F.Fellini” forniti da Assoaeroporti non lascia dubbi. La crescita dei passeggeri nei voli commerciali del 34,3% rispetto al 2019 colloca lo scalo in termini percentuali sulla vetta degli aeroporti italiani. I buoni risultati raggiunti a maggio dall’aeroporto si inseriscono, come testimoniano gi stessi dati, nella performance complessiva dei primi 5 mesi dell’anno che ha toccato oltre 80.400 passeggeri per una crescita dell’8,3%, di questi, oltre 34.000 hanno utilizzato lo scalo nel solo mese di maggio. Numeri che riguardano la prima parte dell’anno, quindi antecedenti all’ingresso vero e proprio della stagione estiva per la quale si potrà, e si dovrà, tirare le somme solo al suo termine".

“Sono fermamente convinto che occorra continuare a investire sull’aeroporto con tutti gli enti e i soggetti deputati ad adoperarsi in prima linea, a partire dalla Regione e da Visit Romagna, per incentivare nuove rotte internazionali che consentano il rilancio dell’aeroporto e dell’economia del bacino romagnolo. Il Comune di Riccione è pronto a contribuire fattivamente con il gestore e con tutti i soggetti che gravitano attorno allo scalo. L’ambizione e gli obiettivi del nostro territorio, che fa parte di un sistema più ampio, oltre i confini prettamente amministrativi, devono accogliere la sfida di una sempre crescente integrazione tra territorio e aeroporto. L’invito è quello di non abbassare la soglia di attenzione ma al contrario di mantenerla viva con iniziative e contatti costanti. L’aeroporto Fellini, se da una parte è tornato ad essere una realtà patrimoniale solida, dall’altro ha necessità di mantenere un collegamento stretto con gli enti locali e nuovi partner privati”.