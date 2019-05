Aeroporto Fellini, i nuovi voli per l'Egitto, le isole greche e spagnole

Non solo voli di linea, ma anche tanti voli charter per raggiungere le mete da sogno per l'estate. All'aeroporto Fellini non si attendono solo i turisti in arrivo, ma si programmano già le partenze dei riminesi e non solo. Come si può scoprire sul sito dell'agenzia Shine Viaggi (e confermato dall'aeroporto Fellini) si vola verso Egitto, Grecia e isole spagnole. A gestire le proposte sarà il tour operator Eden Viaggi.

Tra circa due mesi, il 25 luglio, partirà il collegamento charter con Marsa Alam con voli ogni giovedì fino al 7 novembre. Anche settembre sarà un mese ideale per le vacanze con i voli per Rodi, dal 7 settembre fino al 5 ottobre, con partenze il sabato; dall'8 settembre al via quelli per le Baleari, destinazione Formentera e Ibiza.

Sempre dal 7 settembre e fino al 6 ottobre si potranno scoprire le meraviglie di Creta, dal 14 settembre fino al 5 ottobre tappa a Kos e Minorca e dal 15 settembre si arriverà anche a Maiorca. Stessa data anche per Sharm el Sheik. Per ogni destinazione ci sarà un collegamento settimanale.