Aeroporto, il colosso della comunicazione MediaCom farà decollare il Fellini

Il colosso della comunicazione Mediacom farà decollare l'aeroporto Fellini. La società di comunicazione ha vinto il bando di Apt, di quasi 4 milioni in quattro anni, voluto per portare nuovi voli e, attraverso cui, verrà finanziato un piano di marketing e comunicazione per promuovere la destinazione Rimini e la Romagna, in particolare nei mercati dell'Europa nord-occindentale, fra cui Germania, Francia e Scandinavia.

L'operatore MediaCom è un partner di fama mondiale con cliente del calibro, fra AirFrance, Adidas, Ryanair.