Aggressioni contro chi lavora nella sanità: un corso su come gestire le emergenze

La funzione pubblica CGIL, all'interno di una campagna che ha portato il tema delle aggressioni in tutte le strutture sanitarie dell'Emilia Romagna, organizza un corso di formazione sul tema dedicato agli operatori della sanità. Un tema importante e quanto mai attuale in questo ultimo periodo. Il corso di formazione prevede un'analisi sui dati della situazione attuale nella nostra Regione, ed un offerta finalizzata a dare gli strumenti a chi partecipa attraverso l'utilizzo di comportamenti atti a prevenire gli episodi di aggressività riconoscendone fin da subito le caratteristiche ed i prodromi e anche a come gestire nel momento dell'aggressione le situazioni emergenza che si vengono a creare. Il docente incaricato del corso è Damiano Zaganelli, infermiere del 118 di Ferrara esperto in tema di gestione degli eventi aggressivi.

Il corso di formazione si terrà al salone Migliori della Camera del Lavoro di Cesena in via Tito Maccio Plauto 90, ed è rivolto a tutti gli operatori dell'azienda AUSL Romagna e agli operatori delle strutture Sanitarie è Socio Sanitarie private che intendono acquisire elementi formativi in materia. Per informazioni telefonare al numero 3206944511 per il territorio di Ravenna al numero 3456951072 per il territorio di Cesena, al numero 3482209352 per il territorio di Forlì ed al numero 3459436481 per il territorio di Rimini.