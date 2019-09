"Ai bambini servono libri e quaderni", al via la raccolta fondi di Rompi il silenzio

Il conto alla rovescia per gli alunni è già iniziato, tra pochi giorni suonerà la campanella. Per molti bambini è tutto pronto, zaini e materiale scolastico acquistato. Per latri, invece, la situazione è più difficile. A lanciare un appello per una colletta è l'associazione Rompi il silenzio onlus, che si occupa di proteggere e assistere le donne vittime di violenza. Alcuni giorni fa sulla pagina facebook dell'associazione è comparso un messaggio di richiesta d'aiuto firmato dalla presidente Paola Gualano.

"Pare sia un momento molto difficile per alcune donne che seguiamo (mi riferisco all’aspetto economico): alcune lavorano, altre no; chi lavora ed ha i bimbi a carico, spende una bella fetta di stipendio in babysitter perché non sanno a chi affidarli; chi non lavora fa fatica anche a mettere sul tavolo qualcosa di diverso da un piatto di pasta e inizia la scuola: e i quaderni, le matite, penne, uno zaino? Come si fa? Si fa che, al di là dell’impegno del Centro che, come noto, non riesce a far fronte a tutte le richieste, si organizza una colletta alimentare e una colletta scolastica - si legge sulla bacheca - lasciando alla vostra sensibilità e disponibilità, le donazioni, come se doveste fare spesa per casa vostra o doveste acquistare materiale scolastico per i vostri bimbi".

Le donazioni saranno raccolte già a partire da lunedì allo SpazioVinci, via Bufalini 47, a Rimini oppure previo accordi in privato sulla pagina facebook.