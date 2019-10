Ai fedeli riuniti per la pace in Siria il vescovo dà l'annuncio su don Benzi

Sono stati tantissimi i fedeli, riuniti lunedì sul sagrato illuminato del Duomo, nel giorno di San Gaudenzo, in preghiera per la pace in Siria. Una luce a testimonianza della fede e della pace. Al termine della messa, inoltre, il vescovo Francesco Lambiasi ha annunciato la conclusione del processo diocesano di beatificazione per don Oreste Benzi. Il prossimo passaggio, adesso, sarà quello di andare a Roma per presentare la richiesta di beatificazione alla Congregazione dei santi. La causa per don Oreste era stata avviata l’8 aprile 2014 e da quel momento è stato possibile chiamarlo 'Servo di Dio'.

