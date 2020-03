AIRiminum dona 50mila euro all'Ausl Romagna per l'emergenza coronavirus

AiRiminum dona 50mila euro alla Ausl Romagna per l’acquisto di un sistema di monitoraggio multiparametrico per pazienti Covid-19 (ossigeno, pressione, temperatura e respirazione). Una doazione fatta, anche aderendo all’iniziativa di Confindustria Romagna. "La gestione di impresa ci insegna tutti i giorni quanto sia importante reagire immediatamente alle criticità - afferma Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino - e soprattutto quanto certi gesti possano essere ‘contagiosi'. E, con questo spirito, AiRiminum fa la sua parte in questo momento difficile. E' il nostro modo di dire grazie agli operatori sanitari del nostro territorio che in questi giorni di emergenza stanno facendo un lavoro straordinario ventiquattrore su ventiquattro, mettendo a rischio la loro salute per tutelare la nostra".