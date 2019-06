Al bagno 26 i casting di "W Radio Playa Rimini" per Italia 1

Sono in corso i casting e contemporaneamente si stanno registrando le puntate di W Radio Playa Rimini, programma condotto dai simpatici Pampers, protagonisti della trasmissione Colorado e di vari film. Il set è quello del bagno 26 di Gabriele Pagliarani. Le puntate saranno invece condotte in studio da Daniele Battaglia e Diletta Leotta, eandranno in onda su Italia 1 nella striscia quotidiana dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e per la durata di circa 20 minuti. Una bella cartolina per Rimini e per i ragazzi che hanno voglia di divertirsi.