Al Mercato coperto presi d'assalto i banchi del pesce: "Abbiamo venduto più del previsto"

Sardoni, saraghina, moletti, sogliole e canocchie. Cozze e vongole. Il pesce nostrano è il re del Mercato coperto con decine e decine di riminesi che martedì hanno preso d'assalto i banchi rimanendo soddisfatti della qualità, così come i venditori. Finito il fermo pesca in tanti desideravano cucinare il pesce dell'Adriatico e così appena il mercato coperto ha aperto le porte c'è stata la fila. "Rispetto allo scorso anno i clienti ono arrivati prestissimo - spiega Marziano Tamburini, direttore del Mercato coperto - alle 11.30 il pesce era quasi stato tutto venduto, ne è rimasto pochissimo. C'è stato anche un pescato più abbaondante rispetto alle aspettative".

Ad essere andate per la maggiore sono state le triglie con prezzi sui 7 euro per quelle più piccol fino a 10 euro al chilo per quelle grandi, "le sogliole erano vendute dai 10 ai 12 fino ai 16 euro al chilo a seconda della grandezza - continua Tamburini - e le canocchie dai 6 ai 12 euro, più o meno i prezzi erano questi. Siamo molto soddisfatti, è un appuntamento tradizionale per i riminesi. Ho chiamato i pescatori nel pomeriggio di lunedì e anche per martedì mattina dovrebbe esserci un buon pescato. Li aspettiamo con le loro casse e ci sarà una nuova giornata di vendita".