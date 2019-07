Andrea Gnassi è il nuovo presidente di Anci regionale

L'assemblea dei sindaci dell'Emilia-Romagna, che si è riunita giovedì a Bologna, ha eletto all'unanimità Andrea Gnassi, sindaco di Rimini, presidente dell'Anci dell'Emilia-Romagna. L'assemblea ha ringraziato il presidente uscente Michele de Pascale, primo cittadino e presidente della Provincia di Ravenna, che ha assunto recentemente il ruolo di guida nazionale dell'Upi (Unione Province Italiane) e che ha proposto la candidatura di Gnassi all'inizio dell'incontro. Andrea Gnassi ha indicato come vicepresidenti dell'associazione dei Comuni dell'Emilia-Romagna Alan Fabbri (sindaco di Ferrara), Belinda Gottardi (sindaco di Castel Maggiore), Fabio Fecci (sindaco di Noceto), Filippo Giorgetti (sindaco di Bellaria Igea-Marina). Alan Fabbri svolgera' la funzione di Vicepresidente Vicario. "Congratulazioni al sindaco di Rimini Andrea Gnassi per la sua elezione a presidente regionale dell'Anci. A lui vanno i miei piu' sentiti auguri di buon lavoro e la piena disponibilita' a collaborare con l'associazione nel solco del proficuo lavoro fatto in questi anni a sostegno dei territori e delle istituzioni che li rappresentano", afferma Emma Petitti, assessore al Bilancio e al Riordino istituzionale dell'Emilia-Romagna. (fonte Agenzia Dire)

"Le mie più vive congratulazioni - dichiara il Sindaco Michele de Pascale - ad Andrea Gnassi, che mi succede alla presidenza di ANCI Emilia-Romagna. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con la serietà e la competenza che lo caratterizzano e che saprà rappresentare a pieno le istanze e le esigenze dei comuni del nostro territorio. Andrea è uno dei migliori Sindaci d'Italia ed è un grande onore lasciargli il testimone dell'associazione. Congratulazioni anche al vicepresidente vicario Alan Fabbri Sindaco di Ferrara e ai vicepresidenti Belinda Gottardi Sindaca di Castel Maggiore, Fabio Fecci Sindaco di Noceto, Filippo Giorgetti Sindaco di Bellaria Igea-Marina".