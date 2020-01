Asili nido e scuola per l'infanzia, al via le iscrizioni: massima attenzione sugli obblighi vaccinali

Da mercoledì 8 gennaio e fino al 7 febbraio 2020, saranno aperte le iscrizioni a nidi e scuola infanzia comunali per l’anno scolastico 2020-2021. La modulistica e tutte le informazioni necessarie per presentare la domanda (come il bando, posti disponibili, sedi) possono essere ritirate all’Ufficio Iscrizioni del Servizio Scuole Infanzia - Asili Nido - Via Ducale, 7 o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Cavour n. 29, oppure scaricata accedendo al sito Internet http://bit.ly/INFOServiziEducativiRN o tramite QR CODE. E' confermato, come requisito di accesso, la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale. L’iscrizione al servizio è riservata a bambini da 3 a 5 anni da compiersi nell'anno 2020. Si potrà presentare domanda anche per i bambini che compiranno i 3 anni di età entro il 30/04/2021.

Come presentare le domande

Le domande possono essere compilate necessariamente on line, o da casa propria,o tramite la consulenza del personale dei servizi educativi del Comune di Rimini, solo su appuntamento. L'Ufficio Iscrizioni del Comune di Rimini (via Ducale 7/9. Telefono 0541 704766) è disponibile per eventuali chiarimenti, o prenotazioni, nei seguenti orari: - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 - Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.

Graduatoria e accettazione

Sulla base dei “Criteri per l' accesso ai Servizi Comunali per l’infanzia – anno scolastico 2020/21 ” verranno formulate graduatorie distinte per ogni fascia di età.

La graduatoria verrà pubblicata entro il 11/03/2020 e affissa all’Albo Pretorio del Comune. Sarà consultabile sul sito del Comune di Rimini e presso gli Uffici Scuole e Nidi d’Infanzia (via Ducale n. 7, primo piano). Non verrà data altra informazione.

I genitori dei minori accettati in una graduatoria dovranno presentarsi entro il 31/03/2020 all’Ufficio iscrizioni (via Ducale n.7, primo piano) per firmare l’accettazione del posto, pena la perdita del posto e la fuoriuscita dalla graduatoria (il posto verrà annullato d'ufficio senza ulteriore comunicazione), esibendo ricevuta di pagamento della caparra, che sarà detratta dalla prima retta del servizio.

Si raccomanda di fare attenzione a quanto scelto nella domanda presentata

Negli anni si sono riscontrati alcuni errori ricorrenti nella compilazione delle domande. Tra questi, ad esempio, quello relativo alla scelta delle scuole . I genitori possono infatti indicare sul modulo di iscrizione da una a tre Scuole, elencandole in ordine di preferenza. Ma non sono obbligati a farlo, anzi, il consiglio è quello di segnare esclusivamente la o le scuole di reale interesse.