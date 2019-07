Attività storiche, ancora pochi giorni per iscriversi al registro nazionale

C'e' tempo fino al 31 luglio per chiedere l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese storiche, istituito nel 2011 da Unioncamere e di cui possono entrare a far parte le imprese in attività almeno dal 1918. Lo ricorda la Camera di commercio della Romagna, che copre le province di Forli'-Cesena e Rimini ricordando che nel Registro nazionale "a oggi sono iscritte oltre 2.450 imprese italiane ultracentenarie, di cui 12 della provincia di Forli'-Cesena e cinque della provincia di Rimini". L'iscrizione al Registro, ricorda l'ente camerale, "è volontaria e gratuita e possono essere iscritte tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica o dal settore di attività, in vita almeno dal 1918".

Le aziende che desiderano candidarsi devono presentare la propria richiesta alla Camera di commercio della Romagna entro il 31 luglio, e sul sito www.romagna.camcom.it, alla pagina dell'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico), sono pubblicati il regolamento e il modulo per la domanda di partecipazione. Per informazioni si può inoltre scrivere a urp@romagna.camcom.it. (Agenzia Dire)