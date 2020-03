Coronavirus, la spesa arriva a casa con i volontari di Auser: l'aiuto a disabili e anziani

Auser Rimini, continua a svolgere il proprio ruolo, quello di creare reti e azioni concrete di solidarietà e di cittadinanza attiva. In questo momento di grande emergenza sanitaria e sociale, grazie all’impegno ed alla disponibilità dei volontari, Auser Rimini ha potuto mettersi a disposizione delle Istituzioni Locali (i Comuni) per portare aiuto e vicinanza alle persone fragili, sole e meno autosufficienti - spiega il presidente Massimo Fusini - Un aiuto prezioso che si è concretizzato, nel territorio del Comune di Rimini, in assistenza a domicilio, per la consegna gratuita della spesa alle persone anziane ultrasessantacinquenni o sole o affette da problematiche sanitarie o non autosufficienti. Il tutto per evitare che queste persone escano da casa o che si sentano abbandonate".

La cabina di regia è del Comune di Rimini ed assieme ad Auser anche Croce Rossa e Caritas svolgono servizi a domicilio, sia per la consegna dei farmaci che per la consegna di pasti caldi. Per segnalare persone in difficoltà di qualsiasi genere, la cui condizione è aggravata dalle misure restrittive previste nei decreti governativi, il Comune di Rimini ha istituito il numero unico 0541 704000 oppure 3397729127.

"Auser ritiene di fondamentale importanza, oltre alla spesa consegnata a casa, azioni come l’ascolto telefonico e il più impegnativo accompagnamento verso i luoghi di cura. Auser rimane presente sul territorio, per garantire la telefonia e i servizi leggeri alla persona e lo fa mettendosi a disposizione ed in rete con i Comuni, le Unità Sanitarie Locali, i Prefetti e la Protezione Civile. Facciamo ciò perché nei momenti di bisogno Auser c’è e continuerà ad esserci sempre, perché è parte integrante delle nostre comunità, parte attiva".

I volontari di Auser sono muniti di modulo di autocertificazione che dice esplicitamente che escono per “attività di volontariato di prima necessità” rivolto a persone sole e fragili e lettera di incarico firmata dal Presidente dell’associazione. Abbiamo informato i Comuni su quante attività manteniamo attive e dato disponibilità ad operare in rete. I nostri volontari sono dotati dei necessari strumenti di protezione (mascherine, guanti, gel, che abbiamo chiesto ai Comuni).

Per contattare Auser: tel e fax 0541778111, tel. 0541779927, e.mail: auser-rimini@libero.it, presidenza@auserrimini.it .