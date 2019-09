Auto vendute online, domina il diesel: ecco i modelli più acquistati

L'automobile rimane il principale mezzo di trasporto degli italiani. Il mercato dell’auto, nonostante sia in lieve calo, continua a registrare grandi numeri: sono oltre 2 milioni i passaggi di proprietà per quanto riguarda il settore dell'usato, che si uniscono a oltre un milione di immatricolazioni sul nuovo.

L’Osservatorio "brumbrum" di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che da gennaio a giugno 2019 hanno fatto più vendite in rete nell’Italia nord orientale. Ma cosa dicono i numeri relativi nello specifico all'Emilia Romagna. In primis che il 58% degli acquirenti sceglie il diesel, il 26% l'alimentazione a benzina, l'8% il gpl, quasi il 5% il metano e l'1% l'elettrico. L'utilitaria è la macchina più acquistata in Regione (38%), il 18% opta per una berlina, il 12% per una familiare e l'11% per una monovolume. Sono il 9% glia manti del suv. Per quanto riguarda i modelli, a farla da padrone è la Fiat Panda seguita dalla Golf e della Fiat 500. Quarta la Fiat Punto, quinta la lancia Ypsilon.