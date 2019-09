Bagnini sul piede di guerra per il lungomare transennato: "Non si parcheggia, per noi è un grave disagio"

Chi deve parcheggiare non sa più dove lasciare l'auto e tra i bagnini del lungomare, a Marina Centro, scatta la polemica. Dal bagno 19 fino alla rotonda di piazzale Fellini, dove è allestito il villaggio e si tiene la kermesse Italian Bike Festival, è impossibile lasciare in sosta l'auto. "E' tutto transennato e questo disagio lo stiamo vivendo da lunedì, non solo in queste ultime ore che ha avuto inizio la manifestazione. Anche i disabili non possono accere con l'auto e ci sono barriere ovunque, persino sulle strisce pedonali".

Tra i bagnini è la protesta continua e c'è chi deve fare i conti con i clienti: "Tra i miei clienti stagionali e giornalieri c'è chi si lamenta e annuncia già di voler cambiare spiaggia, più distante dai grandi eventi".