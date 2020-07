La startup riminese Neurality si aggiudica un finanziamento internazionale di 110mila euro

Sono 1500 innovatori, 44 paesi coinvolti, 60 milioni di euro erogati. Questi i numeri della Booster Call lanciata da EIT – European Institute of Innovation & Technology in risposta alla crisi economica scaturita dalla diffusione del Covid-19, per supportare innovatori, startup e SME europee.

Tra queste, ad aggiudicarsi un finanziamento di 110.000 €, Neurality, la startup riminese incubata a Cesenalab, incubatore ed acceleratore di imprese innovative della città di Cesena. EIT RawMaterials Booster Call è stato concepito da EIT come uno strumento di risposta rapida a sostegno di SME e startups che abbiano subito uno stop o un rallentamento delle proprie attività a causa del Covid-19.

EIT RawMaterials è lo strumento specifico a supporto delle imprese operanti nei settori dell’economia circolare, riciclo, metalli, minerali, ICT per l’efficientamento e la digitalizzazione dei processi produttivi e di selezione, che prevede un contributo fino a 200mial euro. Tra le 68 imprese europee ad essere finanziate c’è anche Neurality. Neurality è una startup che si occupa di analisi di immagini e video tramite tecniche di intelligenza artificiale con lo scopo di estrarre informazioni complesse. Assistenza alla diagnostica, controllo qualità su materiali organici (pelle, legno e altro), controllo conformità degli oggetti in linea produttiva e individuazione delle anomalie sono solo alcuni dei campi nei quali queste tecnologie hanno già dimostrato precisioni pari o superiori a quelle di tecnici esperti. Dopo essere stato utilizzato con successo in ambito medicale, il software messo a punto da Marco Pari e Michele Moretti si sta espandendo in altri mercati come quello Industriale e Agrofood.

Cesenalab: “Siamo orgogliosi di avere tra le nostre fila un progetto come quello portato avanti con grande coraggio dal team di Neurality e di aver contribuito al raggiungimento di quello che speriamo sia soltanto il primo di importanti traguardi” ha commentato Dario Maio, Presidente di Cesenalab, incubatore ed acceleratore di imprese innovative della città di Cesena, all’interno del quale Neurality è incubata da settembre 2019.