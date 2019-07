Il Comune cerca un gestore per il bar nel giardino di Castel Simondo: modalità e scadenze

Un gestore per il bar chiosco nell'area di piazza Malatesta, all'interno del giardino di Castel Sismondo. Il comune di Rimini ha pubblicato la procedura negoziata con lettera di invito e senza bando (a norma di legge) per la concessione del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nella lettera di invito viene evidenziato che il fabbricato ad uso bar viene consegnato al concessionario privo delle attrezzature e dell’arredamento necessario per lo svolgimento dell’attività, pertanto il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a realizzare quanto necessario per il regolare svolgimento delle attività da effettuarsi sull’impianto; l’arredamento e le attrezzature di proprietà del concessionario, alla scadenza della concessione, dovranno essere rimosse.

La durata della concessione sarà di 8 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto o dall’esecuzione anticipata in via d’urgenza dello stesso, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dallo schema di concessione-contratto e dalle normative vigenti. Per lo svolgimento del servizio, il gestore corrisponderà al Comune canone annuo riferito all’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre), ragguagliato al periodo di effettiva durata della convenzione nel corso di ogni anno solare pari ad euro 8.000,00 al netto di IVAe/o di altre imposte e contributi di legge. E’ vietata qualsiasi forma di cessione a terzi della gestione oggetto della concessione Le offerte dovranno arrivare entro il termine perentorio delle ore 23.00 del 12 luglio 2019.